Багринцев о поражении «Зениту»: «Для молодых игроков нет товарищеских игр»
Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».
Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба.
«Должны были забивать, — приводит слова Багрницева пресс-служба московского клуба. — Мы работаем, каждый день тренируемся. В следующей встрече постараемся реализовать все свои моменты и сыграть намного лучше. Каждый рассматривал эту игру как Российскую премьер-лигу или кубок. Каждый настраивался также, как на матч в чемпионате. Тем более для молодых игроков нет товарищеских игр. Мы на каждую встречу выходим, доказываем и стараемся выполнять требования тренерского штаба».
Полузащитник рассказал, какую ему установку на игру давал главный тренер.
«Сказали, как нужно правильно перестраиваться, как правильно идти в прессинг, где нужно располагаться на стандартах и стараться обострять. Спасибо болельщикам, что нас поддерживают. Мы играем только ради них», — сказал он.
В следующем матче товарищеского турнира ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча также пройдет на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
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13
|Химки
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|0-0
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14
|Торпедо
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|0-0
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15
|Факел
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|0-0
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -