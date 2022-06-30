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Багринцев о поражении «Зениту»: «Для молодых игроков нет товарищеских игр»

Багринцев прокомментировал поражение ЦСКА от «Зенита» в товарищеском матче
Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Эдуард Багринцев прокомментировал поражение от «Зенита» в матче товарищеского турнира «Кубок Матч Премьер».

Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу петербургского клуба.

«Должны были забивать, — приводит слова Багрницева пресс-служба московского клуба. — Мы работаем, каждый день тренируемся. В следующей встрече постараемся реализовать все свои моменты и сыграть намного лучше. Каждый рассматривал эту игру как Российскую премьер-лигу или кубок. Каждый настраивался также, как на матч в чемпионате. Тем более для молодых игроков нет товарищеских игр. Мы на каждую встречу выходим, доказываем и стараемся выполнять требования тренерского штаба».

Полузащитник рассказал, какую ему установку на игру давал главный тренер.

«Сказали, как нужно правильно перестраиваться, как правильно идти в прессинг, где нужно располагаться на стандартах и стараться обострять. Спасибо болельщикам, что нас поддерживают. Мы играем только ради них», — сказал он.

В следующем матче товарищеского турнира ЦСКА сыграет с «Нижним Новгородом». Встреча также пройдет на «ВЭБ Арене». Игра начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/7720
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