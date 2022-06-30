Ветеран ЦСКА Пономарев о словах Глушенкова про «Спартак»: «Так говорить нельзя»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Крыльев Советов» Максима Глушенкова, который ранее заявил, что рад своему уходу из «Спартака».

«Конечно, ему хотелось играть, поэтому он выбрал другую команду. Но говорить так про свою команду, где на него надеялись, дали возможность подняться и заиграть, это неприлично. Так говорить нельзя», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Глушенков перешел в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». 22-летний россиянин принял участие в 11 матчах основной команды красно-белых и не отличился результативными действиями. Также на его счету 6 голов и 2 результативные передачи в 10 играх за «Спартак-2».

Портал Transfermarkt оценивает Глушенкова в 1,8 миллиона евро.