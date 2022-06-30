«Спартак» продлил контракты с братьями Шитовыми до 2026 года

«Спартак» объявил о продлении контрактов с нападающими Виталием и Владиславом Шитовыми.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новые соглашения с 19-летними братьями-близнецами рассчитаны до мая 2026 года.

В прошедшем сезоне Виталий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 32 матчах за «Спартак-2» в Первой лиге. На счету Владислава 13 голов и шесть передач в 28 встречах.