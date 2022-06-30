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«Спартак» продлил контракты с братьями Шитовыми до 2026 года

Карен Саркисян
Корреспондент
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«Спартак» объявил о продлении контрактов с нападающими Виталием и Владиславом Шитовыми.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, новые соглашения с 19-летними братьями-близнецами рассчитаны до мая 2026 года.

В прошедшем сезоне Виталий забил один мяч и отдал две результативные передачи в 32 матчах за «Спартак-2» в Первой лиге. На счету Владислава 13 голов и шесть передач в 28 встречах.

Источник: https://spartak.com/news/2022-06-30-spartak_prodlil_kontrakty_s_bratyami_shitovymi/
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