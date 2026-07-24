ЦСКА — «Балтика»: началась прямая трансляция матча

ЦСКА и «Балтика» сыграют в матче первого тура Российской премьер-лиги сезона-2026/27 в пятницу, 24 июля. Встреча пройдет в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

24 июля, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0. В Москве ЦСКА выиграл благодаря голу Игоря Дивеева, забитому в концовке встречи. В Калининграде победу «Балтике» принес точный удар Брайана Хиля.

Прямая трансляция матча ЦСКА — «Балтика» началась на общедоступном телеканале «Матч ТВ» в 19.00 по московскому времени. Телеканал «Матч Премьер» начнет показ встречи в 19.55. Эфир также доступен на сайте matchtv.ru и онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой, основными событиями и результатом встречи ЦСКА — «Балтика» можно в матч-центре на нашем сайте.

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