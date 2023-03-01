Игонин не согласен со словами Дзюбы о бразильском направлении в «Зените»

Бывший футболист Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Не разделяю его мнение. Говорю уже не раз, что идеология главного тренера «Зенита» — должен играть сильнейший, — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — Это вполне себе понятный, адекватный для всех игроков посыл. Достаточно честный. Ставить игрока, потому что он воспитанник или, потому что у него российский паспорт или, наоборот, ставить футболиста, которого купили за дорого — это не вариант Семака. С этим я в первую очередь связываю результаты команды. Поэтому он лучший тренер».

Также он отметил, что легионеров клуб берет для участия в еврокубках.

«У клуба много задач. Например, давать результат в Лиге чемпионов. Результат — это средства, которые зарабатывает клуб. Это же не просто какая-то социалка. А что делать с российским костяком, мне не очень понятно. Если в свое время был Широков, Аршавин, Кержаков. Аршавин, игрок, который давал результат в Англии — это совершенно иного уровня российский футболист. Поэтому они и были, если бы были сейчас такие игроки их бы было в основной заявке «Зенита» больше. Все очень просто и понятно», — добавил он.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.