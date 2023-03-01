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Сегодня, 16:21

Игонин не согласен со словами Дзюбы о бразильском направлении в «Зените»

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Бывший футболист Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.

«Не разделяю его мнение. Говорю уже не раз, что идеология главного тренера «Зенита» — должен играть сильнейший, — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — Это вполне себе понятный, адекватный для всех игроков посыл. Достаточно честный. Ставить игрока, потому что он воспитанник или, потому что у него российский паспорт или, наоборот, ставить футболиста, которого купили за дорого — это не вариант Семака. С этим я в первую очередь связываю результаты команды. Поэтому он лучший тренер».

Также он отметил, что легионеров клуб берет для участия в еврокубках.

«У клуба много задач. Например, давать результат в Лиге чемпионов. Результат — это средства, которые зарабатывает клуб. Это же не просто какая-то социалка. А что делать с российским костяком, мне не очень понятно. Если в свое время был Широков, Аршавин, Кержаков. Аршавин, игрок, который давал результат в Англии — это совершенно иного уровня российский футболист. Поэтому они и были, если бы были сейчас такие игроки их бы было в основной заявке «Зенита» больше. Все очень просто и понятно», — добавил он.

Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.

8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.

Алексей Игонин
Артем Дзюба
ФК Зенит
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Полузащитник «Брагантино» Силвейра подписал контракт с «Сочи»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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