Игонин не согласен со словами Дзюбы о бразильском направлении в «Зените»
Бывший футболист Алексей Игонин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, что «Зенит» Санкт-Петербурге превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу.
«Не разделяю его мнение. Говорю уже не раз, что идеология главного тренера «Зенита» — должен играть сильнейший, — сказал Игонин корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой. — Это вполне себе понятный, адекватный для всех игроков посыл. Достаточно честный. Ставить игрока, потому что он воспитанник или, потому что у него российский паспорт или, наоборот, ставить футболиста, которого купили за дорого — это не вариант Семака. С этим я в первую очередь связываю результаты команды. Поэтому он лучший тренер».
Также он отметил, что легионеров клуб берет для участия в еврокубках.
«У клуба много задач. Например, давать результат в Лиге чемпионов. Результат — это средства, которые зарабатывает клуб. Это же не просто какая-то социалка. А что делать с российским костяком, мне не очень понятно. Если в свое время был Широков, Аршавин, Кержаков. Аршавин, игрок, который давал результат в Англии — это совершенно иного уровня российский футболист. Поэтому они и были, если бы были сейчас такие игроки их бы было в основной заявке «Зенита» больше. Все очень просто и понятно», — добавил он.
Дзюба выступал за «Зенит» с июля 2015 года, по окончании сезона-2021/22 он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. С августа по ноябрь прошлого года форвард играл за турецкий «Адана Демирспор», после чего расторг соглашение с командой и стал свободным агентом.
8 февраля 2023 года 34-летний форвард заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона-2022/23.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
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Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2