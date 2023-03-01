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Корниленко: «Вне зависимости от того, кто будет приходить в «Локомотив», Пиняеву надо думать своей головой»

Алина Савинова
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему пытался удержать нападающего Сергея Пиняева в самарской команде.

«Потому что у него это был первый сезон в основном составе в премьер-лиге. Мы считали, что для его развития будет правильно провести его до конца и полностью адаптироваться к РПЛ у нас», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Также он ответил на вопрос, повлияет ли приход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» на Пиняева.

«Сергей — парень здравомыслящий. Вне зависимости от того, кто будет приходить и уходить, надо думать своей головой и заниматься своим развитием. А о модели игры и их размещении надо спрашивать у главного тренера «Локомотива», Дзюба недавно пришел в команду», — добавил спортивный директор.

Пиняев перешел в московский клуб из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В первой части сезона он сыграл 15 матчей в составе самарской команды, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/kornilenko-mnogomu-li-dzyuba-nauchit-pinyaeva-sergeyu-nado-dumat-svoei-golovoi-231881/
Сергей Корниленко
Сергей Пиняев
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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