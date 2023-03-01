Корниленко: «Вне зависимости от того, кто будет приходить в «Локомотив», Пиняеву надо думать своей головой»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, почему пытался удержать нападающего Сергея Пиняева в самарской команде.

«Потому что у него это был первый сезон в основном составе в премьер-лиге. Мы считали, что для его развития будет правильно провести его до конца и полностью адаптироваться к РПЛ у нас», — приводит Metaratings.ru слова Корниленко.

Также он ответил на вопрос, повлияет ли приход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив» на Пиняева.

«Сергей — парень здравомыслящий. Вне зависимости от того, кто будет приходить и уходить, надо думать своей головой и заниматься своим развитием. А о модели игры и их размещении надо спрашивать у главного тренера «Локомотива», Дзюба недавно пришел в команду», — добавил спортивный директор.

Пиняев перешел в московский клуб из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. В первой части сезона он сыграл 15 матчей в составе самарской команды, в которых забил четыре гола и сделал три результативные передачи.