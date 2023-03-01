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Защитник «Краснодара» Алонсо: «Галицкий рад, что я вернулся в Россию»

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Сергей Галицкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал о беседе с президентом клуба Сергеем Галицким после возвращения из аренды в «Атлетико Минейро».

«Да, мы пару раз общались с президентом клуба. Он доволен мной, и тем, что я вернулся в Россию. Теперь мы будем работать над тем, чтобы улучшить результаты «Краснодара» во второй части сезона», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

30-летний Алонсо в текущем сезоне провел 2 матча за «быков» и не отметился результативными действиями.

В марте 2022-го «Краснодар» приостановил контракты с несколькими легионерами. В их число вошел и Алонсо. Защитник российского клуба играл за «Атлетико Минейро» на правах аренды до конца 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-galitskij-dovolen-tem-chto-ya-vernulsya-v-rossiyu-teper-budem-uluchshat-rezul-taty-komandy/
Хуниор Алонсо
Футбол
ФК Краснодар
Сергей Галицкий
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Илья Кутепов

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