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Сегодня, 13:25

«Сочи» передаст все деньги от игры с ЦСКА пострадавшим от теракта в «Крокусе»

Руслан Минаев
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«Сочи» передаст все вырученные средства от игры с ЦСКА в 22-м туре РПЛ пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы ждем каждого в эту субботу, чтобы сплотиться и поддержать не только любимый клуб, но и тех, кто в этом сейчас особенно нуждается», — говорится в сообщении клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что матч может пройти без зрителей в связи с запретом Минспорта Краснодарского края проводить мероприятия с участием зрителей до 31 марта.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта на стадионе «Фишт». Начало игры — в 16.30 мск.

РПЛ
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Джон Кордоба

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

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