«Сочи» передаст все деньги от игры с ЦСКА пострадавшим от теракта в «Крокусе»

«Сочи» передаст все вырученные средства от игры с ЦСКА в 22-м туре РПЛ пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы ждем каждого в эту субботу, чтобы сплотиться и поддержать не только любимый клуб, но и тех, кто в этом сейчас особенно нуждается», — говорится в сообщении клуба.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что матч может пройти без зрителей в связи с запретом Минспорта Краснодарского края проводить мероприятия с участием зрителей до 31 марта.

Матч «Сочи» — ЦСКА состоится 30 марта на стадионе «Фишт». Начало игры — в 16.30 мск.