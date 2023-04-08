В июне «Зенит» может сыграть в Петербурге с чемпионом Сербии

Свой последний официальный матч РПЛ в сезоне-2022/23 «Зенит» проведет 3 июня дома против воронежского «Факела».

Однако эта встреча может оказаться не единственной для питерцев в июне на «Газпром Арене». Как стало известно «СЭ», рассматривается вариант организации домашней игры с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой».

В июне она начнет подготовку к выступлению в отборочном турнире Лиги чемпионов, и спарринг с сине-бело-голубыми призван стать одним из этапов на пути к важным официальным матчам.