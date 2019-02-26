Поле стадиона "Урал" полностью готово к проведению матча против "Зенита"

Поле стадиона "Екатеринбург-Арена", который является домашней ареной "Урала", полностью готово к проведению матча 18-го тура чемпионата России против "Зенита".

Матч запланирован на 2 марта (начало – 11.30 по московскому времени).

– Никаких опасений по проведению матча между "Уралом" и "Зенитом" на стадионе "Екатеринбург-Арена" нет, – приводит ТАСС сообщение пресс-служба "Урала". – Поле имеет молодую корневую систему, мы начали подготовку еще в декабре, когда засеяли 500 кг семян, а также провели ряд мероприятий по тщательной подготовке газона к матчу. В день игры ожидается теплая погода, поэтому все должно пройти хорошо.

21 февраля комиссия РПЛ по допуску полей провела инспекцию, обнаружив, что газон на стадионе "Арсенал" в Туле находится в негодном состоянии. Кроме того, 28 февраля комиссия оценит качество поля стадиона московского "Динамо" в Петровском парке.