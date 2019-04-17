Показания Пака на суде об ударе стулом: "Кокорину было весело, он веселился, он смеялся"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о поведении компании после того, ка его ударили стулом. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– В тот момент, когда А.Кокорин наносил удар (стулом), что делали остальные?

– Во-первых, могу сказать, что А.Кокорину было весело, он веселился, он смеялся. Его эта ситуация позабавила. Что несколько спортивных ребят напали на меня. И в целом вся компания находилась в приподнятом настроении.

– После избиения (водителя ведущей Первого канала у ночного клуба "Эгоист") Соловчука, конечно….

– Потом подошел мой товарищ Гайсин. Он пытался оттеснить людей. Я увидел, что господин Мамаев нанес удары, не менее одного в лицо Гайсину.

– А с чего он нанес? Агрессия была?

– Нет! Он также хотел успокоить компанию. Протасовицкий схватил за шею, и провел какой-то удушающий прием. Вот такой захват рукой за шею. (Александр Рогулев)

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