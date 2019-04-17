Показания чиновника Пака на суде: "Мамаев нанес удар Гайсину, Протасовицкий произвел удушающий прием"

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого ответил на ряд вопросов адвокатов подсудимых – в частности, о действиях Мамаева и Протасовицкого. Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,
– Когда Протасовицкий начал душить Гайсина? – вопрос адвоката Прилипко.
– Павел Мамаев нанес удар Гайсину. Он попытался защититься, отстраниться. В этот момент Протасовицкий произвел удушающий прием в отношении него.
– Почему он не пытался оттащить?
– Я так оцениваю.
– То есть вы предполагаете?
– Я видел, что Гайсину было неприятно.
– Это мы спросим у Гайсина, когда он сюда придет. Какие еще были противоправные действия?
– А что значит противоправные?
– Действия, которые нарушают общепринятые нормы.
– Каждый из этой компании.
– Протасовицкий вас лично чем-то оскорбил?
– Выкриками "Гангам стайл", которые звучали в издевательском виде.
– Протасовицкий не приносил извинений?
– Я не слышал никаких…
– Я не закончила вопрос. Он разве вам не говорил, что это не конкретно к вам обращение?
– Я этого не слышал. (Александр Рогулев)