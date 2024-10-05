Первый тренер Глушакова: «Из Дениса выйдет хороший тренер»

Российский тренер Погос Галстян считает, что российский полузащитник Денис Глушаков, сменивший «Химки» на «СКА-Ростов», сможет проявить себя в качестве тренера.

«Не секрет, что Денис очень хорошо проявил себя в футболе: сколько игр он провел за сборную, сколько играл за «Спартак». Считаю, его спортивная карьера получилась очень хорошей. Наверное, он принял правильное решение, решив закончить с футболом, потому что из него выйдет еще и хороший тренер.

Честно говоря, его последние игры в «Химках», к сожалению, не смотрел, поэтому не знаю, в какой он форме. Но рано или поздно все заканчивается в любом случае. Он принял правильное решение. Скорее всего, он будет стараться стать тренером, и я желаю ему удачи в этом. Если он будет со мной советоваться, буду всегда ему помогать. Не хочу ли я позвать его к себе в Армению поработать? Он же был уже один раз в Армении. Пусть он сначала себя покажет, а там уже посмотрим», — цитирует Sport24 Галстяна.

3 октября футболист перешел в медийную команду «СКА-Ростов». При этом он отметил, что останется в структуре подмосковного клуба.