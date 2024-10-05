Павлюченко: «Состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко считает, что красно-белые могут бороться за чемпионство в этом сезоне.

«Кризиса нет. Хорошо, в принципе, начали чемпионат. С «Локомотивом» была неудачная игра, а до «Локомотива» было все хорошо. В целом, мне игра «Спартака» нравится. Я думаю, что состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство», — цитирует «Спорт День За Днем» Павлюченко.

«Спартак» после 10 туров с 16 очками занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ.