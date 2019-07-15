Подберезкин стал новым капитаном "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин стал новым капитаном клуба. До этого капитаном был Владимир Гранат.
Вице-капитанами игроки команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова.
27-летний Подберезкин в 2018 году перешел в "Рубин" сначала в аренду, а потом на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок провел 24 матча и забил 1 гол в составе казанского клуба.
Вячеслав Подбёрезкин – новый капитан «Рубина» ⚡️— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июля 2019 г.
Вице-капитанами игроки нашей команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова. pic.twitter.com/3GCS5AsgRu
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