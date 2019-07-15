Подберезкин стал новым капитаном "Рубина"

Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин стал новым капитаном клуба. До этого капитаном был Владимир Гранат.

Вице-капитанами игроки команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова.

27-летний Подберезкин в 2018 году перешел в "Рубин" сначала в аренду, а потом на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок провел 24 матча и забил 1 гол в составе казанского клуба.