18:40 | Футбол — РПЛ

Подберезкин стал новым капитаном "Рубина"

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Полузащитник "Рубина" Вячеслав Подберезкин стал новым капитаном клуба. До этого капитаном был Владимир Гранат.

 Вице-капитанами игроки команды выбрали Виталия Денисова и Евгения Башкирова.

27-летний Подберезкин в 2018 году перешел в "Рубин" сначала в аренду, а потом на постоянной основе. В минувшем сезоне игрок провел 24 матча и забил 1 гол в составе казанского клуба.

 

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