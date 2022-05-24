Колосков: «Расширения и моратория не будет. Я категорически против»

Колосков категорически против расширения РПЛ, и моратория не будет

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможном моратории на вылет из РПЛ и расширении лиги.

«Расширения и моратория не будет. Я категорически против. Кубок лиги хотелось бы, чтобы был, главное — деньги найти», — сказал Колосков.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в ФНЛ, 13-е и 14-е — играют стыки.

Сегодня, 24 мая, в 12.00 начнется заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.