Гершкович выступил против расширения РПЛ

Член исполкома РФС Михаил Гершкович заявил, что против расширения РПЛ.

«Я за футбол. Футбол это 16 команд», — сказал Гершкович.

На данный момент в РПЛ принимают участие 16 команд. Клубы, занявшие 15-е и 16-е места, напрямую вылетают в ФНЛ, 13-е и 14-е — играют стыки.

Сегодня, 24 мая, в 12.00 начнется заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), который рассмотрит вопрос о возможном расширении лиги со следующего сезона.