В «Рубине» не уверены, что на исполкоме удастся продавить расширение РПЛ

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов не уверен, что у представителей некоторых клубов получится продавить решение о расширении числа участников Тинькофф РПЛ до 18 команд.

«Что жду от Исполкома? Не знаю. Удастся ли продавить [решение о расширении РПЛ]? Думаю, что нет», — отметил Сайманов «СЭ».

24 мая состоится исполком РФС, на котором будет поднят вопрос о расширении премьер-лиги. Напомним, что «Рубин» напрямую вылетел из РПЛ в чемпионат ФНЛ.