Колосков поздравил Симоняна с 99-летием: «Желаю сохранить активное здоровье и свою значимость для футбола»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» поздравил легенду «Спартака» Никиту Симоняна с 99-летием.

«Уже поздравил Никиту Павловича Симоняна, сегодня едем на торжество и скажем все лично. В любом возрасте принято желать здоровье. А в таком почтенном, как к Никиты Павловича, это особенно значимо. Желаю сохранить работоспособность на высочайшем уровне, свою значимость для футбола. Никита Павлович не просто каждый день ездит на работу, но и выполняет свои обязанности. Желаю сохранить активное здоровье! Мы знакомы с 1979 года, за 46 лет бывало всякое. Много работали вместе, много историй», — сказал Колосков «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.