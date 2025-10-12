Игнатьев объяснил, что произошло в ситуации с дракой Смолова: «Недоразумение»

Бывший защитник сборной России Владислав Игнатьев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, что произошло в ситуации с потасовкой Федора Смолова в «Кофемании».

— Ты был вместе с Федором Смоловым в «Кофемании» в ситуации с потасовкой. Что там произошло?

— Видел эту ситуацию. Федю знаю много лет, переживаю. Уверен, все будет хорошо, все закончится. Произошло недоразумение. Неприятно, когда такие моменты в жизни происходят», — сказал Игнатьев «СЭ».

5 июля стало известно, что у Смолова 28 мая произошел конфликт с посетителями кафе на Никитской улице в Москве, в результате которого он нанес удары двум мужчинам. Одному из пострадавших потребовалась медицинская помощь. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет.