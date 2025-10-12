Газзаев — о Симоняне: «Настоящий патриот и пример того, как надо служить своему отечеству»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев в комментарии для «СЭ» поздравил легенду «Спартака» Никиту Симоняна с 99-летием.

«Поздравляю Никиту Павловича с 99-летием и с высшей государственной наградой. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Это настоящая легенда советского и мирового футбола. Период его выступлений — эпоха великих футболистов: Симоняна, Яшина, Стрельцова. Это игроки мирового значения. Никита Павлович — настоящий патриот и пример того, как надо служить своему отечеству. Еще раз желаю ему крепкого-крепкого здоровья», — сказал Газзаев «СЭ».

Симонян выступал за «Спартак» с 1949 по 1959 год. Он является абсолютным рекордсменом по количеству голов за клуб — на его счету 160 мячей. Главным тренером красно-белых Симонян был с 1960 по 1965 год и с 1967-го по 1972-й.

Экс-футболист и тренер «Спартака» удостоен серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета, ордена «За заслуги» ФИФА, а также рубинового ордена «За заслуги» УЕФА.