Почетный президент РФС — об Абаскале: «Видимо, Федун окончательно решил назначать только иностранцев»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«То, что иностранец, меня не удивляет. Видимо, Федун окончательно решил, что в его команде будут работать только иностранные тренеры. Удивительно, что снова взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов. «Спартак» — команда с большими амбициями, которая хочет биться только за первые места. Понятно, что к этим победам может привести только высокопрофессиональный тренер с опытом побед на высоком уровне. Ну, решили и решили. Уже нет смысла как-то обсуждать, а тем более осуждать. Сейчас будем его хаять, а он выиграет чемпионат. Или скажем, что он замечательный тренер, а он провалится. Будем считать достижением, что один из нынешних тренеров РПЛ останется на своем месте и его не будут перебрасывать из одного клуба в другой», — сказал Колосков «СЭ».

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.