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Почетный президент РФС — об Абаскале: «Видимо, Федун окончательно решил назначать только иностранцев»

Сергей Федоров
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«То, что иностранец, меня не удивляет. Видимо, Федун окончательно решил, что в его команде будут работать только иностранные тренеры. Удивительно, что снова взяли тренера без родословной, без каких-либо серьезных успехов. «Спартак» — команда с большими амбициями, которая хочет биться только за первые места. Понятно, что к этим победам может привести только высокопрофессиональный тренер с опытом побед на высоком уровне. Ну, решили и решили. Уже нет смысла как-то обсуждать, а тем более осуждать. Сейчас будем его хаять, а он выиграет чемпионат. Или скажем, что он замечательный тренер, а он провалится. Будем считать достижением, что один из нынешних тренеров РПЛ останется на своем месте и его не будут перебрасывать из одного клуба в другой», — сказал Колосков «СЭ».

33-летний испанец в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
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ЦСКА – Ростов
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