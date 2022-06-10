Комментатор Генич о новом тренере «Спартака»: «Кто это?»

Известный комментатор Константин Генич прокомментировал назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера «Спартака».

«Спартак», конечно, не перестает удивлять!!! Кто это?!" - написал Генич в Telegram-канале.

10 июня стало известно, что Абаскаль стал главным тренером «Спартака». Сроки контракта с 33-летним испанцем не сообщаются.

Абаскаль в минувшем сезоне вместе с «Базелем» занял второе место в чемпионате Швейцарии.