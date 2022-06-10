Новый тренер «Спартака» начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» при Эмери

Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль начинал карьеру в 2014 году в «Севилье» при Унаи Эмери.

Напомним, что Эмери возглавлял московский клуб с 10 июня по 25 ноября 2012 года.

Сегодня, 10 июня, «Спартак» объявил о подписании контракт с 33-летним испанцем.

В прошедшем сезоне Абаскаль тренировал «Базель» вместе с которым занял второе место в чемпионате Швейцарии.

Также тренер возглавлял швейцарские «Кьяссо» и «Лугано», а также итальянский «Асколи» и греческий «Волос».