Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин прокомментировал эпизод с назначением второго пенальти в ворота «Спартака» в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).

После игры владелец красно-белых Леонид Федун в интервью «СЭ» заявил, что снимет команду с чемпионата России.

— Ассистент подтвердил, что назначение пенальти не является явной и очевидной ошибкой. Проверка завершена. Для меня решение судьи является ошибочным, но судья назначил пенальти, за то, что Жиго сконтактировал с ногой соперника и он расценил это как нарушение. Ассистент видит этот контакт. Такие моменты часто остаются на откуп судей. Если бы не было контакта, ассистент бы вмешался, но так как контакт был, он посчитал, что основания поставить пенальти было. Решение назначать или нет — за судьей на поле. Ассистенты вмешиваются только в случае явной и очевидной ошибки.

Решение судьи: когда мяч находился в игре, по мнению арбитра, Жиго ударил нападающего соперника. Видеоассистенты в своей работе руководствуются следующим моментом: судья принимает решение. Ассистент задает один глобальный вопрос: это явная и очевидная ошибка, или были какие-то хоть небольшие основания принять решение. Если он понимает, что у судьи были какие-то основания, ... видеоассистенты задают себе этот вопрос. И в данном случае ответом на этот вопрос было «нет» (не очевидная ошибка — Прим. «СЭ»).

В современном футболе бывают ситуации, которые не на «полюсах». Бывают такие ситуации: очевидный пенальти, очевидный не пенальти, дискуссионный момент, но оптимальное решение — продолжить игру, дискуссионный момент, но оптимальное решение — пенальти. Жиго продолжил движение ногой в сторону нападающего. Для меня оптимальное решение в этой ситуации продолжить игру, — сказал Калошин в эфире телеканала «Матч ТВ».