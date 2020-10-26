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Почему Мамаев не перешел в «Манчестер Юнайтед»? Отвечает сам футболист

18:08
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Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил историю, когда во время пребывания в ЦСКА им интересовался «Манчестер Юнайтед».

«Как проходили переговоры? Мне позвонил Тошич и сказал, что мною интересуется большой европейский клуб. Я не владею настолько английским, чтобы вести напрямую переговоры. Я дал контакты сестры, которая закончила институт иностранных языков, пусть с ней связываются», — заявил Мамаев в эфире YouTube-канала «Красава».

«Потом я пообщался с отцом, он мне объяснил: чтобы получить рабочую визу в Англию, нужно, в том числе, провести какой-то процент матчей за сборную. Гендиректор ЦСКА Бабаев позвонил и сказал, что сразу после возвращения из отпуска мы в Москве завершим сделку. Я затем поехал на первый сбор ЦСКА где-то 14 января, а потом где-то 28 января позвонили из Манчестера и сказали, что проблем с визой они решить не могут. Слышал ли я версию, что Адвокат не рекомендовал меня Фергюсону? Слышал, но не могу подтвердить», — сказал Мамаев.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/mW7NqeaRtaA

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