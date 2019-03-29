Почему дерби "Спартак" – ЦСКА не покажут на федеральном канале. Объясняет РПЛ

Центральный матч 22-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА не будет показан ни на одном общедоступном телеканале. "СЭ" связался с РПЛ с просьбой прокомментировать ситуацию.

– Согласно заключенному договору, команды поделены на две категории: А и Б. "Матч ТВ" на федеральном канале показывает десять встреч команд А между собой, одиннадцать А с Б – канал выбирает сам – и тридцать девять игр Б с Б. При этом есть условие, если один матч команд категорий А был показан на федеральном канале, то ответная встреча этих клубов на общедоступном канале уже не транслируется. Это отвечает стратегии развития телеканала, – сказали в пресс-службе.

Напомним, на общедоступном канале будут показаны три игры 22 тура, запланированные на 7 апреля: "Уфа" – "Ростов" (11.30), "Урал" – "Енисей" (13.55) и "Локомотив" – "Зенит" (18.55). (Илья Егоров)