Почему Чалов бил пенальти? Объясняет Овчинников

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников на пресс-конференции объяснил выбор пенальтиста на решающий 11-метровый в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:3). Удар Федора Чалова при счете 2:3 парировал Сергей Песьяков.

— Наш штатный пенальтист — Влашич, но мы его уже поменяли, — сказал Овчинников. — Игроки внутри команды приняли решение. В принципе оно логичное, потому что он только вышел, был свежий. Пенальти — своеобразная лотерея. Не могу не отметить хорошую игру Песьякова. Удар был достаточно хорошо исполнен, но вратарь сыграл также. В футболе такое бывает. (Евгений Белоусов)

? Сергей Песьяков отразил 11-метровый удар Федора Чалова и не дал армейцам сравнять счет на 86-й минуте встречи!



? #РостовЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР

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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/g4hfwZLxnZ — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 9, 2020

Чалов в РПЛ не реализовал третий пенальти подряд