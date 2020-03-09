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Почему Чалов бил пенальти? Объясняет Овчинников

16:52
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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников на пресс-конференции объяснил выбор пенальтиста на решающий 11-метровый в матче 21-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» (2:3). Удар Федора Чалова при счете 2:3 парировал Сергей Песьяков.

— Наш штатный пенальтист — Влашич, но мы его уже поменяли, — сказал Овчинников. — Игроки внутри команды приняли решение. В принципе оно логичное, потому что он только вышел, был свежий. Пенальти — своеобразная лотерея. Не могу не отметить хорошую игру Песьякова. Удар был достаточно хорошо исполнен, но вратарь сыграл также. В футболе такое бывает. (Евгений Белоусов)

Чалов в РПЛ не реализовал третий пенальти подряд

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 21-й тур. «Ростов» — ЦСКА, «Спартак» — «Краснодар» и другие матчи




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