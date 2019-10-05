«Победная раздевалка». «Ахмат» ликует после победы над «Уфой»
14:24
«Ахмат» поделился в Instagram ярким видео из раздевалки после победы в матче 12-го тура РПЛ над «Уфой» (1:0).
Этот матч стал дебютным для нового тренера «Ахмата» Игоря Шалимова. Победа над «Уфой» стала для грозненского клуба первой с 5 августа этого года, когда «Ахмат» обыграл дома «Оренбург» в 4-м туре РПЛ.
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