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«Победная раздевалка». «Ахмат» ликует после победы над «Уфой»

14:24
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«Ахмат» поделился в Instagram ярким видео из раздевалки после победы в матче 12-го тура РПЛ над «Уфой» (1:0).

Этот матч стал дебютным для нового тренера «Ахмата» Игоря Шалимова. Победа над «Уфой» стала для грозненского клуба первой с 5 августа этого года, когда «Ахмат» обыграл дома «Оренбург» в 4-м туре РПЛ.

Уфа — Ахмат

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 12-й тур. ЦСКА — «Ростов», «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи




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