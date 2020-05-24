Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что руководству премьер-лиги удастся решить вопрос с распространением коронавирусной инфекции. По мнению футболиста, ситуация с пандемией находится под контролем.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция! Но вообще прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные — они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», — написал Тарасов в Instagram.