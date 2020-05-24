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«По факту все под контролем, а слухи всегда есть». Тарасов — о коронавирусе

20:15
Дмитрий Тарасов с ребенком. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов с ребенком. Фото Instagram

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов выразил уверенность, что руководству премьер-лиги удастся решить вопрос с распространением коронавирусной инфекции. По мнению футболиста, ситуация с пандемией находится под контролем.

«Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности. Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактика теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция! Но вообще прорвемся. Если на госуровне смогли подготовить страну, в лиге тоже справимся. А то сейчас много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну а слухи разные — они всегда есть. Сейчас и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем», — написал Тарасов в Instagram.

Прошла неделя, как возвращаемся в режим максимальной готовности ? Постепенно приспосабливаемся к новым реалиям. Чувствую, у всех тактитка теперь будет «везде пошире» — социальная дистанция ? Но вообще прорвемся)) Если на госуровне смогли подготовить страну, в линге тоже справимся. А то сейчас вокруг много в СМИ нагнетают ситуацию. Но по факту все под контролем, ну, а слухи разные — они всегда есть. Сейчам и в целом о коронавирусе много фейков (чего только ни писали, потом их ловили и они опровергали). Пусть говорят, а мы работаем???

Публикация от Dmitry Tarasov (@tarasov23)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




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