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4 марта, 12:29

Пивоваров рассказал, что у «Динамо» сформирована позиция по введению налога на легионеров

Виктория Кравченко
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Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отношении клуба к возможному введению налога на легионеров.

— Мы ждем обсуждения. Позиция у нас сформирована, обсудим ее с другими клубами, — отметил Пивоваров.

— Но разве два года назад рамочное решение по лимиту не было принято, а налог — это деталь, которую надо просто утвердить?

— Ситуацию тогда обсуждали, но многое изменилось. Нам надо понять, как будет работать механизм не только взимания денежных средств, но и их распределения. Это все надо будет обсудить на собрании лиги. Нужно узнать все подробности, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что РФС рассмотрит вопрос введения налога на легионеров в течение полугода. В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/pavel-pivovarov-u-dinamo-sformirovana-pozitsiya-po-vvedeniyu-naloga-na-legionerov/
ФК Динамо (Москва)
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«Спартак» — «Факел»: дата и время начала матча — где пройдет игра РПЛ
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
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 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
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 - : -
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Рубин – Пари НН
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