Пивоваров рассказал, что у «Динамо» сформирована позиция по введению налога на легионеров

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал об отношении клуба к возможному введению налога на легионеров.

— Мы ждем обсуждения. Позиция у нас сформирована, обсудим ее с другими клубами, — отметил Пивоваров.

— Но разве два года назад рамочное решение по лимиту не было принято, а налог — это деталь, которую надо просто утвердить?

— Ситуацию тогда обсуждали, но многое изменилось. Нам надо понять, как будет работать механизм не только взимания денежных средств, но и их распределения. Это все надо будет обсудить на собрании лиги. Нужно узнать все подробности, — цитирует Пивоварова «РБ Спорт».