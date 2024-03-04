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4 марта, 12:30

«Спартак» — «Факел»: дата и время начала матча — где пройдет игра РПЛ

«Спартак» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 10 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Гильермо Абаскаль, главный тренер ФК «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Спартак» сыграет с «Факелом» в 20-м туре чемпионата России 10 марта, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игра была перенесена в «Лужники», так как комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» несоответствующим для проведения матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
10 мар, 19:00. Лужники (Москва)
Спартак
Факел

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Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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29 тур
30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
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Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Оренбург

 16 1 5
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