«Спартак» сыграет с «Факелом» в 20-м туре чемпионата России 10 марта, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 19.00 по московскому времени.

Игра была перенесена в «Лужники», так как комиссия РПЛ признала состояние футбольного поля на «Лукойл Арене» несоответствующим для проведения матчей. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

Ключевые события противостояния «Спартак» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию встречи в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона-2023/24 можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде