Пивоваров поделился мнением по поводу судебного спора клуба с Норманном

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением по поводу судебного спора клуба с полузащитником Матиасом Норманном.

— Вопрос сложный, потому что Норманн подавал против нас встречную жалобу, и это не последний этап рассмотрения дела. Думаю, та сторона подаст апелляцию в CAS, — сказал Пивоваров.

— Вы планируете подавать апелляцию?

— Будем следить за развитием событий.

— Какова сумма компенсации, которую клубу должен заплатить Норманн?

— Не раскрываем.

— Она невелика, исходя из того, что до конца контракта, который разорвал Норманн, оставалось немного времени.