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Писарский заявил, что у футболистов заслуженные зарплаты

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский высказался о зарплатах российских футболистов.

«Прописаны ли в моем контракте отступные для «Зенита»? Я не могу об этом говорить, это же информация контракта. Люди, которые говорят, что у нас, футболистов, неадекватные зарплаты, не берут во внимание, что мы тренируемся и получаем большие нагрузки. Мы почти не видимся с родными, а когда уезжаем на сборы, так вообще несколько месяцев не видим их — все эти вещи они не учитывают. Правильно же? Пусть те, кто говорит о завышенных зарплатах, попробуют выполнить нагрузки недельного цикла. Каждый игрок заслужил свои деньги, зарплату — они всю жизнь тренировались, чтобы попасть в хорошую команду, где платят большие деньги. Я считаю, что наши зарплаты абсолютно заслуженные», — приводит слова Писарского «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ Владимир Писаркий забил 14 мячей в 15 матчах, а также отдал две голевые передачи. Портал Transferamakt оценивает рыночную стоимость футболиста в 2,5 миллиона евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-pisarskij-u-nas-zasluzhenny-e-zarplaty-pust-te-kto-tak-ne-schitaet-poprobuyut-vy-polnit-nashi-nagruzki/
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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