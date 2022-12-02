Пиняев заявил, что не думал о завершении карьеры из-за травмы

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» отреагировал на новости о завершении карьеры из-за травмы.

— В СМИ появлялась информация, что был риск вообще завершить карьеру. Как ты на это реагировал?

— Я ничего этого не читал, у меня были другие задачи. Но вы же сами видели, что через месяц я уже играл в футбол. Делайте выводы, что пишут ваши коллеги.

— Мыслей о завершении карьеры не возникало? Все же здоровье важнее.

— Если человек занимается делом, которое ему нравится, то не бросит его, если что-то пойдет не так. Если бросит, значит, человек слабохарактерный. У меня вообще не было таких мыслей! Понимал, что травмы бывают у всех. Нет ни одного футболиста, который не сталкивался бы с проблемами. Нужно пройти через это. Знал, что я восстановлюсь и все будет хорошо.