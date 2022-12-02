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Сегодня, 11:00

Пиняев рассказал об общении с Лариным после ареста функционера

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев в интервью «СЭ» высказался об аресте экс-директора «Чертанова» Николая Ларина.

— Ты упомянул Николая Ларина. Обвинительный приговор стал для тебя шоком?

— Конечно. Как и для всего футбольного мира. Когда огласили приговор суда, мы были в дороге на кубковый матч с «Факелом». Нам сообщил об этом помощник Ларина... Конечно, это тяжело. Как нам смириться с тем, что Николай Юрьевич не сможет нам написать, позвонить? Сейчас общаемся по почте, пишем письма. И очень ждем его! Надеюсь, это случится как можно скорее. Для нашего футбола приговор — это огромная потеря.

— Что пишет Ларин?

— Рассказывает про свою жизнь в нынешней обстановке — с кем общается, что делает, смотрит ли футбол. Мы пишем о своих успехах, спрашиваем совета. Стараемся задавать друг другу максимально много вопросов, чтобы получить развернутый ответ обо всем, что происходит.

— Смотрит ли он футбол?

— Только те матчи, которые показывают по телевизору. И если это происходит до отбоя...

— Воспитанники «Чертанова» погасили финансовые требования Москомспорта к Ларину — более 20 миллионов рублей штрафа. Чья это инициатива?

— Это коллективное решение. Любой, кто знает Николая Юрьевича, не мог остаться равнодушным в этой истории. Мы все стараемся помочь ему как можно спокойнее преодолеть эту ситуацию. И сделать так, чтобы он минимально пострадал.

Сергей Пиняев (в&nbsp;центре). «Моя цель — европейский клуб уровня Лиги чемпионов». Интервью Сергея Пиняева
Сергей Пиняев
Николай Ларин
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
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 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Локомотив

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