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Пименов: «Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива», нужно было его оставлять»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что московскому клубу нужно было попытаться сохранить полузащитника Жоау Мариу, который выступал за команду на правах аренды из «Интера» в сезоне-2019/20.

«Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива». Я всегда хотел, чтобы он остался в клубе. Это вина руководства, что его не выкупили? Такого сказать не могу, потому что не знаю условий трансфера, но его нужно было оставлять», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Жоау Мариу забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах за «Локомотив».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ruslan-pimenov-zhoau-mariu-odin-iz-samy-h-sil-ny-h-legionerov-lokomotiva-ego-nado-by-lo-ostavlyat/
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Жоау Мариу
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 Спартак 19 12 4 3 45-22 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 19 9 5 5 35-24 32
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
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7
 Краснодар 19 8 5 6 36-32 29
8
 Оренбург 19 9 1 9 38-40 28
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 Локомотив 19 5 4 10 24-35 19
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 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
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