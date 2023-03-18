Пименов: «Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива», нужно было его оставлять»

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов считает, что московскому клубу нужно было попытаться сохранить полузащитника Жоау Мариу, который выступал за команду на правах аренды из «Интера» в сезоне-2019/20.

«Жоау Мариу — один из самых сильных легионеров «Локомотива». Я всегда хотел, чтобы он остался в клубе. Это вина руководства, что его не выкупили? Такого сказать не могу, потому что не знаю условий трансфера, но его нужно было оставлять», — приводит «РБ Спорт» слова Пименова.

Жоау Мариу забил 1 гол и сделал 7 результативных передач в 22 матчах за «Локомотив».