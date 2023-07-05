Пономарев о приостановке контрактов Эджуке и Сигурдссона: «Чем меньше легионеров, тем лучше»

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение Чидеры Эджуке и Арнора Сигурдссона повторно приостановить контракты с армейцами, воспользовавшись поправкой ФИФА.

«Ну и бог с ними! У нас очень хорошо укомплектованная команда. Есть перспективная молодежь, которую нужно вводить, и которую Федотов аккуратненько вводит в основной состав. Не вижу тут проблем. Чем меньше легионеров будет, тем лучше», — сказал Пономарев «СЭ».

Нигерийский форвард провел прошедший сезон в «Герте», а Сигурдссон — в шведском «Норрчепинге».

В клубе напоминают, что соглашения могут приостановить только те игроки, которые ранее воспользовались поправкой ФИФА и заморозили контракты.