Певица Юлианна Караулова поддержала акцию фанатов «Спартака» на матче с «Ростовом»

Российская певица и болельщица «Спартака» Юлианна Караулова после матча 19-го тура РПЛ красно-белых с «Ростовом» (1:4) подвела итоги встречи в эфире «Арена Live!» на официальном Youtube-канале москвичей.

— Выглядело очень грустно, все максимально расстроены, — сказала Караулова. — Надеюсь, что в следующем сезоне «Спартак» покажет хорошие результаты. Верим в команду. Вот такой грустный финал этого года. Надеюсь, что будут победы, а сейчас даже обсуждать ничего не хочется.

Акция фанатов? Поддерживаю это, тоже ушли со стадиона вместе с друзьями. Когда в таком количестве люди сходятся в едином мнении... То, что произошло ранее, я считаю, неприемлемо (речь идет о задержаниях болельщиков красно-белых — Прим. «СЭ»). Не припомню такой акции, действительно резонансное событие. Наверное, это сыграло роль, что повлияло на результат. Стадион был пустой.

Отметим, что многие зрители, в том числе и активные болельщики «Ростова», на 30-й минуте матча покинули и места на центральных трибунах стадиона «Открытие Арена» в знак протеста против задержаний в прошлые выходные в Санкт-Петербурге.

Болельщики «Спартака» массово уходят со стадиона