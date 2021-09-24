Петржела: «У «Спартака» совсем скоро все наладится. Витория точно доработает этот сезон»
Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа».
«Уфа» — неприятный соперник для красно-белых. У «Спартака» часто возникают проблемы с командами, которые играют от обороны, в пять защитников. Вот недавно было домашнее поражение «Нижнему Новгороду». Но я думаю, что завтра проблем не будет, «Уфа» проиграет. У «Спартака» совсем скоро все наладится. Я уверен в том, что Витория доработает этот сезон в команде, а может быть, даже и весь контракт. Его неудачи в «Спартаке» — вопрос времени, он хороший специалист», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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