Петржела: «У «Спартака» совсем скоро все наладится. Витория точно доработает этот сезон»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 9-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Уфа».

«Уфа» — неприятный соперник для красно-белых. У «Спартака» часто возникают проблемы с командами, которые играют от обороны, в пять защитников. Вот недавно было домашнее поражение «Нижнему Новгороду». Но я думаю, что завтра проблем не будет, «Уфа» проиграет. У «Спартака» совсем скоро все наладится. Я уверен в том, что Витория доработает этот сезон в команде, а может быть, даже и весь контракт. Его неудачи в «Спартаке» — вопрос времени, он хороший специалист», — сказал Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября. Начало — в 19.00 по московскому времени.