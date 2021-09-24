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Комбаров — о Галицком: «Такие личности нужны российскому футболу, они оживляют его»

19:22
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Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.

«Сергей Галицкий — большой человек в истории российского футбола. Желаю Сергею крепкого здоровья. Я очень надеюсь, что он сможет перебороть свою болезнь. Он создал большую инфраструктуру, построил невероятный стадион. Галицкий по-настоящему болеет своим делом, своей командой и академией. Дай бог таких людей, как он, побольше. Такие личности нужны российскому футболу, они оживляют его», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее Галицкий сообщил YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что пропускает игры «Краснодара» из-за болезни.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
Манчестер Сити

Обе забьют - да

31%

1.90

Ф1 (0)

23%

1.90

X2

15%

1.50
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Уфа

П1

33%

1.55

ТБ 2.5

20%

1.83

Ф1 (-1)

18%

1.98
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Рубин

П1

26%

1.90

Обе забьют - да

18%

1.97

ТМ 2.5

16%

1.78

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Сергей Федоров все материалы автора

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