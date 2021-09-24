Комбаров — о Галицком: «Такие личности нужны российскому футболу, они оживляют его»
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление президента «Краснодара» Сергея Галицкого о своей болезни.
«Сергей Галицкий — большой человек в истории российского футбола. Желаю Сергею крепкого здоровья. Я очень надеюсь, что он сможет перебороть свою болезнь. Он создал большую инфраструктуру, построил невероятный стадион. Галицкий по-настоящему болеет своим делом, своей командой и академией. Дай бог таких людей, как он, побольше. Такие личности нужны российскому футболу, они оживляют его», — сказал Комбаров в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Ранее Галицкий сообщил YouTube-каналу «Коммент.Шоу», что пропускает игры «Краснодара» из-за болезни.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю