Мостовой: «Я просто не пойму, если «Спартак» завтра не обыграет «Уфу»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 9 тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

«Как я говорил перед предыдущей игрой «Спартака», ему уже уступать некуда. Позади не Москва, а целый стадион. Я просто не пойму, если «Спартак» не обыграет «Уфу». Вроде бы и по игре все идет, но команда не набирает очки, и не сказать, что все плохо, но складывается так: игра есть, очков нет. Негативный фон из-за такого, конечно, присутствует, и если проиграть «Уфе», то надо коренные перемены делать. От наших слов, экспертных мнений, конечно, вряд ли кто-то сделает выводы. Ждем победы «Спартака», команде просто необходимо подтянуться», — сказал Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» Дарьей Воробьевой.

Матч «Спартак» — «Уфа» состоится завтра, 25 сентября, в 19.00 по московскому времени.