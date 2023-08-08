Петржела считает заслуженным признание Клаудиньо лучшим левым полузащитником в России

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал признание Сергея Семака лучшим тренером России, а сине-бело-голубых — лучшей командой по итогам сезона-2022/23.

«Как по мне, то список выглядит логичным. «Зенит» снова стал чемпионом в прошлом году, поэтому в этом топе преобладают игроки оттуда, лучшим тренером является Семак, а Клаудиньо выше Промеса. Все это заслуженно», — сказал Петржела «СЭ».

В список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 вошли девять игроков чемпиона России «Зенита», семь из ЦСКА (серебряный призер РПЛ) и пять из «Спартака» (бронзовый призер).