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Сегодня, 17:07

Агент Дивеева считает, что защитник заслуженно попал с список 33 лучших футболистов прошлого сезона

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадании защитника ЦСКА в список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.

«Основным критерием выбора футболиста от РФС в данный список было качество игры, а не количество. Поэтому включение Игоря в список 33 лучших — это правильное и заслуженное решение», — сказал Еремин «СЭ».

В прошлом сезоне Дивеев провел 27 матчей во всех турнирах, забив два гола.

Игорь Дивеев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
15
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
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11.08 18:00
Урал – Спартак
 - : -
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 - : -
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Ростов – Рубин
 - : -
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 - : -
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Крылья Советов

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