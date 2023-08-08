Агент Дивеева считает, что защитник заслуженно попал с список 33 лучших футболистов прошлого сезона

Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадании защитника ЦСКА в список 33 лучших футболистов по итогам сезона-2022/23 по версии бюро исполкома РФС.

«Основным критерием выбора футболиста от РФС в данный список было качество игры, а не количество. Поэтому включение Игоря в список 33 лучших — это правильное и заслуженное решение», — сказал Еремин «СЭ».

В прошлом сезоне Дивеев провел 27 матчей во всех турнирах, забив два гола.