Агент Дивеева — о восстановлении после операции: «Курс реабилитации пока запланировал в Москве»
Агент Игоря Дивеева Олег Еремин в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о состоянии здоровья защитника ЦСКА после травмы.
«Восстановление идет по плану, все хорошо. Он должен вернуться к первому зимнему сбору ЦСКА, сроки восстановления не поменялись. Курс реабилитации пока запланировал в Москве, но, возможно, что-то и поменяется», — сказал Еремин «СЭ».
26 июля 23-летний россиянин перенес операцию на голеностопе после травмы, полученной в матче OLIMPBET Суперкубка России против «Зенита» (0:0, пенальти — 4:5).
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|6
|
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|
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|
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|3
|0
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|3
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|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
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|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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