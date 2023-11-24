Петржела считает, что «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал работу клубов РПЛ с воспитанниками академий.

«Динамо» и «Локомотив» — лидеры по игровому времени среди своих воспитанников? Не удивлен, что «Зенит» в этом рейтинге так далеко. У команды другая стратегия: упор делается на сильных легионеров, а своим молодым игрокам в клубе не особо доверяют. В этом плане «Зениту» стоит брать пример с «Динамо» и «Локомотива», они молодцы", — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory (CIES) опубликовал статистику по числу воспитанников, которых задействуют команды РПЛ. Лидером рейтинга является «Локомотив», который задействовал 11 своих воспитанников, которые отыграли 42,2% от общего числа минут. На втором месте «Динамо» — 11 игроков, 38,3%.

«Зенит» занял седьмое место в рейтинге. Петербуржский клуб задействовал шесть своих воспитанников, которые отыграли 11,7% от общего числа минут.