Дулаев рассказал, как выступал в РПЛ с лишним весом

Бывший нападающий «Химок» Джамбулат Дулаев рассказал, как выступал в РПЛ с лишним весом.

«Сколько весил, когда вышел в РПЛ год назад? Девять. Весил 89 кг, а жировая была 20 процентов — это прям много. Карпин, например, допускает максимум 11 процентов. До декабрьских сборов скинул десятку, жировая упала до 15 процентов. Дома жена всегда готовила правильное питание. Но я выходил после тренировки, мог бургеры съесть, фастфуд — и все, какое тут правильное питание. А в «Химках» я жил вовсе без семьи, она осталась в Осетии. Сейчас хожу в зал, но не играю. Вешу 93 килограмма. Обращался к диетологам, нутрициологам. Дисциплины не хватало? Скорее всего. Генетически предрасположен, надо было больше себя ограничивать. Откройте углубленные статистические данные — увидите, что в команде я был одним из лучших. Не спорю, было много лишнего веса. Но люди же не задумываются, как я с таким количеством ли?шки все равно стал лучшим», — приводит слова Дулаева Sport24.

В минувшем сезоне 25-летний нападающий провел за «Химки» 29 матчей, забил 11 мячей и отдал семь результативных передач.

В июле 2023 года игрок объявил о завершении карьеры.