Мостовой заявил, что для руководителей «Локомотива» деньги всегда шли на первом месте

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что для руководителей «Локомотива» деньги всегда шли на первом месте.

«Уже давным-давно известно, в российских клубах происходит непонятно что. Это еще Александр Бубнов говорил. Кто провел футбольную жизнь, то они знают. Но сейчас мы живём в такое время. За последние пару лет в плане руководства больше всех отличился «Локомотив», отличился лохотроном. Потому что на первом месте всегда деньги. Приедут, заработают, а потом поедут отдыхать. «Локомотив» по уровню лохотрона руководства умудрился опередить даже «Спартак», — приводит слова Мостового Legalbet.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).