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Сегодня, 15:31

Мостовой заявил, что для руководителей «Локомотива» деньги всегда шли на первом месте

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой заявил, что для руководителей «Локомотива» деньги всегда шли на первом месте.

«Уже давным-давно известно, в российских клубах происходит непонятно что. Это еще Александр Бубнов говорил. Кто провел футбольную жизнь, то они знают. Но сейчас мы живём в такое время. За последние пару лет в плане руководства больше всех отличился «Локомотив», отличился лохотроном. Потому что на первом месте всегда деньги. Приедут, заработают, а потом поедут отдыхать. «Локомотив» по уровню лохотрона руководства умудрился опередить даже «Спартак», — приводит слова Мостового Legalbet.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://legalbet.ru/news/14863701/
Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
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 - : -
5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

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 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

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Квинси Промес

Спартак

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Краснодар

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Локомотив

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