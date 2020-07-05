Петржела рад, что его пророчество о «Зените» не сбылось

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела, который однажды заявил, что сине-бело-голубые никогда не станут чемпионами России, поздравил команду с очередным золотом в РПЛ. В воскресенье питерцы обыграли «Краснодар» (4:2).

— Следил за матчем «Зенита» с «Краснодаром» в онлайне, — рассказал Петржела «СЭ». — Очень рад, что они выиграли чемпионство досрочно. Мне бы хотелось поздравить команду, Сергея Семака и всех болельщиков. У петербургского клуба великолепный состав, и они показывают отличную игру. Мое заявление о том, что «Зенит» никогда не выиграет чемпионат России? Когда я это говорил, было сложно взять золото — московские клубы тогда были очень сильны. Рад, что я тогда ошибся. Сейчас «Зенит» сильнее всех. (Севастиан Терлецкий)