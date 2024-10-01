Петржела об игре «Зенита» с «Краснодаром»: «Никто не сможет пройти сезон в РПЛ без поражений»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал поражение команды от «Краснодара» (0:2) в матче 10-го тура РПЛ.

«Я совершенно не удивлен. Прямо сейчас ни одна команда не сможет пройти весь сезон без поражений в РПЛ. Сейчас проиграл «Зенит», скоро это случится и с «Краснодаром». Повлияет ли это как-то на грядущие результаты петербуржцев? Не думаю, они снова будут побеждать», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

«Краснодар» вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 24 очками в 10 матчах. «Быки» остаются единственной командой без поражений в нынешнем сезоне.

«Зенит» занимает третье место с 23 очками.